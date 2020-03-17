Правительство и ЦБ назвали первые меры поддержки российской экономики

Они впервые сделали совместное заявление

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство и Банк России, не входящий в структуру органов исполнительной власти, выпустили совместное заявление "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития". Это уникальный жанр - ЦБ и кабинет министров не делали общих заявлений даже в периоды наиболее острой волатильности на финансовых рынках.

В заявлении подчеркивается, что правительство и ЦБ в условиях борьбы с пандемией отвечают каждый за свое направление работы - регулятор "использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования", а исполнительная власть "противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики".

Первые шаги

Правительство и ЦБ решили принять оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет у них образовался достаточный объем денег, говорится в заявлении.

Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее, некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств - все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения.

Правительство и ЦБ постараются минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики. Кабмин для этого использует меры бюджетной и экономической политики, Банк России - инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования.

Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в этой области является оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Экономический пакет

Правительство и Банк России считают приоритетом минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на граждан. Три основные задачи принимаемых мер:

обеспечение финансовой стабильности;

поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики;

поддержка населения и региональных бюджетов.

Ответственным за разработку и реализацию соответствующего пакета мер и мониторинг отраслей и предприятий стал оперативный штаб под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Обеспечение финансовой стабильности

Правительство и ЦБ уже приняли меры по стабилизации российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Регулятор продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.

При реализации прочих мер экономического пакета правительство и ЦБ будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности.

Поддержание финансовой устойчивости отраслей экономики

Меры в отношении авиационного транспорта и туристической деятельности

Авиационный транспорт и туризм сейчас страдают сильнее прочих отраслей, в том числе из-за вводимых ограничений на поездки и перелеты.

Правительство приняло решение дать отсрочку по взысканию налогов в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.

ЦБ дал банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.

Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей и их финансовой устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации. Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии.

Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Меры в отношении других отраслей и секторов экономики

Меры поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов.

Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний. Оно вместе с ЦБ сформировало группу по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом в случае необходимости.

Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. При этом объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП - арендаторов государственного или муниципального имущества.

Со своей стороны Банк России также готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП.

При необходимости ЦБ будет готов расширить на компании МСП меры по неухудшению оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.

В случае появления новых отраслей, испытывающих серьезные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет готов оперативно распространять на них аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения. Также ЦБ при необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям.

Правительство также приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения штрафных санкций. Подобный подход будет использован и в отношении штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого экспорта.

Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней "зеленого коридора" по отдельным видам социально значимых товаров.

Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный характер сложившейся ситуации при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам.

Меры по поддержке населения и региональных бюджетов

Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат.

Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине.

В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет.

Правительство не планирует в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. Минфин в режиме реального времени будет осуществлять мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана финансовая поддержка.

Заключение

Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительство в рамках бюджетных параметров 2020 года может использовать резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличить лимит государственных гарантий.

Правительство и ЦБ пообещали сделать вместе с властями регионов все, чтобы стабилизировать ситуацию и минимизировать негативные последствия для граждан.