РЖД спрогнозировала снижение погрузки в 2020 году на 1%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В РЖД ожидают, что погрузка на сети компании за 2020 год снизится на 1%, сообщил глава компании Олег Белозеров.

"Будем пересматривать прогноз погрузки на 2020 год с учетом динамики, которую мы видим за 2,5 месяца. Мы считаем, что произойдет снижение погрузки как минимум на 1%, но готовим разные стресс-сценарии", - сказал он.

Ранее РЖД прогнозировала рост погрузки по итогам года на 2,9%. При этом в компании допускали, что пересмотрят расчеты после февраля-марта на фоне "китайского фактора" и активизации национальных проектов в России. В 2019 году погрузк на сети РЖД снизилась на 0,9% при прогнозе о снижении на 0,5%.

Ранее в этот день компания FESCO сообщила, что фиксирует замедление темпов роста контейнерного рынка России. По ее данным, в феврале 2020 года контейнерный рынок вырос на 5% в годовом измерении, но его рост замедлился в связи со снижением импорта и меньшими, чем в январе 2020 года, темпами роста транзита.

Импортный грузопоток в феврале по сравнению с февралем 2019 года снизился по всем направлениям, кроме Новороссийска. В связи с карантинными мерами в Китае часть компаний перешла на импорт продукции из Турции и стран Ближнего Востока. Что касается транзитных перевозок, то темпы роста замедлились из-за снижения объема перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. Экспортные перевозки при этом по итогам февраля выросли по всем направлениям, в том числе и на китайском. Внутренние перевозки на сети РЖД также выросли на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, основной рост пришелся на отгрузки из Москвы, отметили в FESCO.

В компании подчеркнули, что российские контейнерные перевозки ориентированы прежде всего на Китай, это касается импорта, экспорта и транзита, поэтому любые события в КНР влияют на всю цепочку поставок в России.