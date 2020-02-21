Число неиспользуемых грузовых поездов в 2019 году достигло исторического максимума

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли. Причинами названы рост производства вагонов, плохая обстановка на экспортных рынках и загруженность БАМа и Транссиба.

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети РЖД среднем по году не превышало 666 в сутки (2015 год), в 2019 - составляло 1246, максимум составлял 1685 и только в октябре их было меньше 1000. По данным источника газеты, ситуация ухудшается и сейчас речь идет о среднесуточном простое около 1800 поездов.

В РЖД подтвердили, что с конца 2019 года число незадействованных составах на сети железных дорог растет.

"Число таких вагонов превышает 100 00 единиц. Прежде всего, это полувагоны, которые направляются под погрузку угля, но остаются невостребованными грузоотправителями из-за ухудшения конъюнктуры на товарных рынках. Для предотвращения скопления незадействованных вагонов диспетчеры принимают решение о приостановлении продвижения на тех станциях, где они не будут оказывать негативного влияния на перевозочный процесс. Груженые поезда отставляются от движения в случае неприема груза грузополучателями — например, морскими портами или погранпереходами", - заявили в компании. Эти меры позволяют эффективнее использовать инфраструктуру.

В январе более 290 000 вагонов не были задействованы в перевозках. Это привело к замедлению оборота вагона на 5,2 суток по сравнению с январем 2019 года, отметили в РЖД. Оборот вагона вырос на 11,8%, до 17,97 суток, тогда как без учета незадействованных вагонов он сократился на 2%, до 12,8 суток.

Сложную обстановку на сети РЖД источник газеты в отрасли назвал результатом разбалансировки технологических процессов внутри холдинга, которая продолжается не первый год. Он также указал на рекордное производство лишних вагонов "за счет привлечения государственных денег".

"Все это происходит при невыполнении принятой год назад долгосрочной программы развития ОАО РЖД, срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба и на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры цен на генеральные грузы железных дорог", - добавил собеседник издания.

По данным самой РЖД, количество вагонов на сети в январе составило 1,173 млн штук, это на 5,1% больше, чем год назад, когда размер парка уже вызывал тревогу с учетом продолжающего падения ставок на рынке оперирования, пишет газета. В 2019 году вагоностроительные предприятия России выпустили 79 600 вагонов, что на 15,5% больше, чем в 2018 году.