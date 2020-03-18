Индекс РТС обновил минимум за четыре года на фоне ослабления рубля

Падение индикатора превысило 10%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Падение индекса РТС, одного из основных российских фондовых индикаторов, в среду превысило 10% на фоне ослабления рубля и общемирового бегства из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019; индикатор обновил минимум за 4 года, с марта 2016 года.

К 15:44 по Москве индекс РТС упал до 840,42 пункта (-10,1%), индекс МосБиржи - до 2130,96 пункта (-4,2%), основные "фишки" на Мосбирже подешевели на 2-10,6% во главе с бумагами "Аэрофлота" (-10,6%).

Доллар подскочил до 79,73 рубля (+4,29 рубля) - максимума с февраля 2016 года. Европейские фондовые индексы FTSE, DAX, CAC 40 падают в среду на 4,7-6,3%, майская нефть Brent упала до $27,45 за баррель (-4,5%).