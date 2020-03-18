Индекс МосБиржи пробил вниз 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года

Индекс РТС рухнул до минимума за 4 года на фоне резкого ослабления рубля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в среду пробил вниз 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года на фоне общемирового бегства из рисковых активов в условиях продолжающегося расширения пандемии коронавируса COVID-2019.

К 16:22 по Москве индекс МосБиржи упал до 2098,93 пункта (-5,7%), индекс РТС рухнул на фоне резкого ослабления рубля до 828,14 пункта (-11,4%) - минимум за 4 года, с марта 2016 года; основные "фишки" на "Мосбирже" подешевели на 2-12,3% во главе с бумагами "Аэрофлота" (-12,3%).

Доллар подскочил до 79,8 рубля (+4,36 рубля) - максимума с февраля 2016 года. Европейские фондовые индексы FTSE, DAX, CAC40 падают в среду на 497-6,1%, майская нефть Brent упала до $26,77 за баррель (-6,8%).