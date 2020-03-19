Индекс Мосбиржи в четверг вырос на рекордные 7,7%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг взлетел в рамках коррекции после обвала предыдущих дней. Рост подогрел разворот вверх индексов США и Европы, взлет индекса МосБиржи за день стал рекордным за 11 лет, с марта 2009 года.

За торги индекс МосБиржи поднялся на 7,7% - до 2275,7 пункта (утром индекс падал в район 2074 пунктов), индекс РТС вырос до 902,63 пункта (+8,5% - максимальный рост с января 2016 года); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 18,4%.

Доллар подешевел на 1,48 рубля до 79,4 рубля, в начале торгов курс взлетал до 81,97 рубля за доллар, но затем рынок остановили продажи валюты Банком России.

В лидерах роста выступили акции "Татнефти" (+17,4% и +12,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+16,3%), "ЛУКОЙЛа" (+15,4%), "Роснефти" (+13%), "Газпром нефти" (+12,1%), АФК "Система" (+11,7%), "АЛРОСА" (+10,6%), "Мосбиржи" (+9,2%), Сбербанка (+8,8%), "Сургутнефтегаза" (+8,7%), ВТБ (+8,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+7,2%), "Магнита" (+6,1%), "Башнефти" (+6% и +7,3% "префы").

Подешевели акции "Мечела" (-3,8% и -13,4% "префы"), "префы" "Ростелекома" (-0,4%).

"Мечел" в 2019 году сократил EBITDA на 29% к предыдущему году, до 53,4 млрд рублей, сообщила компания. Показатель EBITDA за четвертый квартал упал на 32%, составив 9,4 млрд рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", в прошлом году упала более чем в 5 раз - до 2,4 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2019 года выросло до 7,5х против 5,6х годом ранее.

"Мы продолжаем переговоры с нашими крупнейшими кредиторами относительно изменения сроков погашения задолженности и ожидаем, что уже в течение ближайших месяцев подпишем с банками соответствующие соглашения по реструктуризации", - сообщил через пресс-службу гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

В США индексы накануне упали на 4,7-6,3% на фоне тревог инвесторов по поводу последствий пандемии коронавируса для экономики, при этом индекс Dow Jones (-6,3%) упал ниже 20 000 пунктов впервые с февраля 2017 года, а индекс S&P 500 (-5,2%) опустился почти на 30% с рекорда, установленного в феврале.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019 в США составило 10 692 человека, 160 заболевших умерли.

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала план прямых денежных выплат американцам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, объем которого может достичь $1,2 трлн, сообщают американские СМИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что на первом этапе на эти цели может быть направлено $250 млрд.

Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса, передает CNN со ссылкой на источник в Сенате. Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

В Азии в четверг также сохранилась негативная динамика, хотя индексы отошли от утренних минимумов (японский Nikkei 225 упал на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,6-1,8%) и продолжается откат в США (индекс S&P 500 в начале торгов упал на 2,1%, ниже 2350 пунктов).

Европейский Центральный банк, пытаясь успокоить рынки, в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Снизили ставки Резервный банк Австралии, ЦБ Бразилии и Банк Англии

Котировки нефти в четверг корректировались после обвала. К 19:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $1,83 (7,36%), до $26,71 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на $3,77 (18,51%) - до $24,14 за баррель.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев.

При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.