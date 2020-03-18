Авиакомпании в РФ получат скидку 50% за аэронавигацию на внутренних рейсах до октября

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Росавиация для поддержки авиакомпаний в условиях коронавируса утвердила понижающие коэффициенты ставок сбора за аэронавигационное обслуживание.

Согласно сообщению ведомства, с 17 марта сбор за аэронавигацию рейсов на внутренних маршрутах для перевозчиков уменьшился в два раза. Скидка будет действовать полгода - до октября 2020 года.

При этом на маршрутах внутри Дальневосточного федерального округа устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,01 ставки сбора. Он будет действовать также с 17 марта, но до какого срока - не уточняется.

"Принятые меры позволят снизить себестоимость перевозки. Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей", - сообщает Росавиация.