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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за COVID-19

Для облегчения нагрузки глава Росавиации предложил отменить аэронавигационные сборы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Росавиация не исключает банкротств авиакомпаний на фоне проблем из-за COVID-19.

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"Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации", - заявил первый замглавы Минтранса РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии федерального агентства во вторник.

Он отдельно отметил, что авиакомпания "ЮТэйр" находится в сложном финансовом положении.

"По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд руб. только за февраль 2020 года. Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится и до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд руб.", - заявил Нерадько.

Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах в некоторых регионах страны, включая Дальний Восток и Арктику. Также Росавиация предлагает в других регионах снизить аэронавигационные сборы на 50%.

Ситуация с коронавирусом может отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров, отметил чиновник. Это повлияет и на доставку запчастей воздушных судов, "если грузоперевозки сократятся также, как и пассажирские".

"В целом сейчас Минтранс, Росавиация готовят комплексный план поддержки не только авиакомпаний, но и аэропортов, и других организаций отрасли", - заключил Нерадько.

Накануне "Аэрофлот" заявил, что испытывает "колоссальное финансовое давление" в связи с запретом полетов. В компании сообщили, что сотрудникам предлагается взять отпуск, временно закрываются два из десяти офисов продаж.

Росавиация

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