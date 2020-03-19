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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

ЕЦБ запускает программу покупки активов на беспрецедентные 750 млрд евро

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк, пытаясь успокоить рынки, в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

ЕЦБ будет готов покупать, в частности, долговые обязательства Греции, которые ранее не включались в программу покупки активов. Доходность греческих долгов, поднявшись на процентный пункт, превысила 4% в среду.

Совет директоров ЕЦБ заявил, что "готов сделать все необходимое" для поддержания финансовой стабильности в еврозоне.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку решению ЕЦБ и написал в Twitter, что теперь настала очередь правительств стран Европы начать действовать более агрессивно в части использования бюджетных мер.

Тем временем Сенат США приступает к изучению предложения Белого дома о выделении $1 трлн на поддержку экономики, включая прямую помощь американским домохозяйствам и финансовую помощь авиакомпаниям. Предполагается, что деньги (обсуждается сумма $1000 на человека) будут выделяться гражданам в два этапа - в начале апреля и середине мая, размер помощи будет зависеть от доходов и размера семьи.

В процессе обсуждения размер пакета помощи может легко вырасти до $2 трлн за счет мер по поддержке малого бизнеса, пишет The New York Times.

ЕЦБ

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