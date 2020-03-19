Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,1-2% на открытии

Акции "Аэрофлота" подешевели на 5,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций начались коррекционным ростом цен blue chips на фоне отскока нефти после обвала всех мировых площадок накануне. Обвал был связан с оттоком средств из рисковых активов из-за опасений рецессии в мировой экономике на фоне распространения коронавируса по всему миру.

За первую минуту торгов индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 2155,84 пункта, индекс РТС вырос на 1,1%, до 841 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,1%.

Доллар подешевел на 77 копеек, до 80,1 рубля.

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (+6,1%), "РусАла" (+4,5%), "ЛУКОЙЛа" (+3,8%), "Башнефти" (+3,6%), Сбербанка (+3,6%), "Татнефти" (+3,1%), "Мечела" (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,7%), ВТБ (+2,6%), "Магнита" (+2,4%).

Продолжают дешеветь бумаги "Аэрофлота" (-5,5%). Также снижаются котировки "АЛРОСА" (-1%), "Ростелекома" (-0,9%).

В США индексы накануне упали на 4,7-6,3% на фоне тревог инвесторов по поводу последствий пандемии коронавируса для экономики, при этом индекс Dow Jones (-6,3%) упал ниже 20 000 пунктов впервые с февраля 2017 года, а индекс S&P 500 (-5,2%) опустился почти на 30% с рекорда, установленного в феврале. Торги вновь приостанавливались на 15 минут - это произошло в четвертый раз за неделю, отметило CNBC.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019 в США превысило 7 тысяч человек, на настоящий момент известно о 117 летальных исходах.

Администрация Дональда Трампа поддержала план прямых денежных выплат американцам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, объем которого может достичь $1,2 трлн, сообщают американские СМИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что на первом этапе на эти цели может быть направлено $250 млрд.

Власти США пошли на еще один беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан, одобрив введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней.

Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса, передает CNN со ссылкой на источник в Сенате. Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

В Азии в четверг также сохранилась негативная динамика, хотя индексы отошли от утренних минимумов (японский Nikkei 225 упал на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,4%, китайский Shanghai Composite теряет 1,1%), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,5%).

Европейский центральный банк, пытаясь успокоить рынки, в ночь на четверг объявил о запуске новой, беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в ее рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

Совет директоров ЕЦБ заявил, что "готов сделать все необходимое" для поддержания финансовой стабильности в еврозоне.

Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку решению ЕЦБ и написал в твиттере, что теперь настала очередь правительств стран Европы начать действовать более агрессивно в части использования бюджетных мер.

Резервный банк Австралии (RBA) снизил базовую процентную ставку во второй раз в текущем месяце, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса. Ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,25% годовых. Пандемия COVID-19 угрожает экономике страны рецессией - первой с начала 1990-х годов, отмечает MarketWatch.

Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку SELIC на 50 базисных пунктов, доведя ее до нового исторического минимума в 3,75% годовых.

Нефть утром в четверг корректируется вверх после обвала накануне, цена Brent находится на $0,35 выше уровня на момент закрытия российского рынка в среду. К 10:01 по Москве майски фьючерсы на Brent дорожали на 6,7%, до $26,55 за баррель майские фьючерсы на WTI взлетели на 13,8%, до $23,7 за баррель.

Накануне Brent дешевела к $24,5 за баррель - минимума с 2003 года; цена WTI откатывалась к $20,4 за баррель - минимума с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.