Американский сенатор призвал Трампа запретить импорт нефти из России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Кевин Крамер призвал президента Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК в ответ на недавние действия, предпринятые ими для создания "перекосов на энергетических рынках" на фоне и без того слабого спроса, пишет агентство Bloomberg.

В датированном 18 марта письме к Трампу республиканец Крамер призвал президента принять меры в соответствии со статьей 232 закона США о расширении торговли, чтобы ввести эмбарго на поставки нефти из этих стран.

"Мы должны послать незамедлительный сигнал: не надо запугивать Соединенные Штаты и недооценивать их значение", - написал Крамер в письме.