Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рыбный союз, в который входят ведущие переработчики рыбы, такие как "Русское море", "Меридиан", "Агама", попросил Минсельхоз исключить рыбу из перечня продукции, импорт которой запрещен с 2014 года в рамках с российскими антисанкциями. Об этом говорится в письме организации.

Союз просит министерство начать подготовку проекта соответствующего постановления правительства.

На внутреннем рынке не хватает рыбного сырья, импортозамещения за истекшие пят лет не произошло, в результате россияне едят мало рыбной продукции, аргументируют переработчики.

По их словам, дефицит рыбного сырья на рынке составляет около 6 млн тонн. Одновременно власть поставила перед отраслью задачу нарастить экспорт рыбы к 2024 году до $8,4 млрд, что, по расчетам бизнеса, "потребует дополнительно от 4 млн до 6 млн тонн рыбного сырья", говорится в письме.

Покрыть этот дефицит за счет увеличения вылова нельзя, так как вылов ограничивают международные соглашения. Аквакультура к 2030 году даст лишь небольшую прибавку в несколько сотен тысяч тонн, считают в союзе.

"Все это происходит на фоне снижения потребления в России рыбной продукции, которое, по данным Росстата, за пять лет сократилось на 30% и составляет 13 кг на человека в год вместо 22 кг, положенных по медицинской норме", - предупреждает союз.

Чтобы потребление рыбы соответствовало медицинской норме, для насыщения рынка и наращивания экспорта требуется от 9 млн до 11 млн тонн рыбы (в сырце), уточнили "Интерфаксу" в организации. В 2019 году в России было выловлено 4,9 млн тонн.

В союзе подсчитали, что при прогнозируемом к 2030 года объеме добычи в 6 млн тонн общий дефицит к этому сроку снизится незначительно - до 3-5 млн тонн. В настоящее время Россия импортирует всего 700 000 тонн рыбы (без головы потрошеной), что не позволяет существенно повлиять на ситуацию, отметили в союзе.

Переработчики видят, что рыбаки ежегодно наращивают экспорт необработанного рыбного сырья, поскольку спрос на него на мировом рынке растет пропорционально увеличению численности населения планеты. "В условиях отсутствия конкуренции со стороны зарубежных поставщиков рыбного сырья отечественным рыбопереработчикам сырье достается по остаточному принципу," - констатируют в Рыбном союзе.