Федун заявил, что нефть по $25 не ожидали даже сторонники выхода из сделки ОПЕК+

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Никто не мог представить, что после выхода России из сделки ОПЕК+ цена на нефть опустится до $25 за баррель, заявил вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК.

"Была встреча (руководства РФ с нефтяными компаниями до встречи ОПЕК+ - ИФ), ее показывали по телевидению. На ней было сделано предложение продлить сделку на сегодняшних условиях. Никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась, хотя я знаю, что отдельные компании ее активно лоббировали, государственные. Даже те, которые лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что они сегодня будут продавать нефть по $25", - сказал он.

"Факт остается следующим - то, что Россия вышла и демонстративно заявила на выходе о том, что мы с 1 апреля увеличим добычу - это в первую очередь удар по экономике Российской Федерации", - считает он.

Выход России из сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+ приведет к снижению доходов населения, убежден вице-президент "ЛУКОЙЛа".

По его мнению, от этого противостояния выиграют Соединенные Штаты Америки, которые имеют самое большое потребление нефти, и у которых в наибольшей степени бензин и дизельное топливо привязаны к цене на нефть. "По нашим расчетам, доходы населения США вырастут на 6% в результате этой войны, поскольку цена на нефть упадет, поскольку потери, которые связаны с падением сланцевой добычи (...) - они незначительны на этом фоне. Выиграет Китай - примерно на 2% у них вырастут доходы населения, на такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе", - пояснил он.

"У нас, к сожалению, или к счастью, цены на бензин защищены демпфером, население не страдает от роста цен (на нефть - ИФ), но ничего и не получает от их падения. А курс рубля, к сожалению, вы видите сейчас на бирже, он будет падать, и никаких внятных причин для того, чтобы он не падал дальше, нет, поэтому, скорее всего, жизненные доходы упадут", - добавил Федун.

6 марта стало известно, что участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

Утром 19 марта фьючерсы на нефть марки Brent, восстанавливаясь после падения накануне к уровню 2003 года, росли на лондонской бирже ICE Futures на 1,5% к уровню закрытия и торговались у $25,25 за баррель.

Подешевев накануне на 24%, фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 7,2% - до $21,84 за баррель.