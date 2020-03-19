"ЛУКОЙЛ" оценил возможности РФ по наращиванию добычи нефти всего в 0,3 млн б/с

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия сможет лишь незначительно нарастить добычу нефти, а через два-три года может начаться снижение производства, считает вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун.

"Россия (во время сделки ОПЕК+ - ИФ) практически не уменьшила добычу. Те резервные возможности, которые сегодня есть у России, они составляют, ну при самой большой фантазии, 0,3 млн б/с и то какой-то ограниченный период времени. А Саудовская Аравия увеличит добычу на примерно 3 млн баррелей, плюс ее союзники в Персидском заливе добавят еще примерно 2-2,5 млн баррелей. То есть их доля увеличится с 21% до 25-26%, по разным сценариям, по разным оценкам", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Он напомнил, что при цене на нефть в $60 за баррель все нефтяные компании обращались в министерство финансов с просьбой получить для новых месторождений льготы, поскольку при существующем налоговом режиме невозможно наращивать добычу.

"А как собираются наращивать даже с льготами при цене нефти $25-28, я не представляю. Поэтому, скорее всего, по тем сценариям, что мы сейчас пересматриваем, если сделки (по снижению добычи - ИФ) не будет и цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35, то начиная с 2022-2023 года добыча в России начнет сокращаться", - добавил Федун.

6 марта стало известно, что участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

Утром 19 марта фьючерсы на нефть марки Brent, восстанавливаясь после падения накануне к уровню 2003 года, росли на лондонской бирже ICE Futures на 1,5% к уровню закрытия и торговались у $25,25 за баррель.

Подешевев накануне на 24%, фьючерсы на WTI поднялись к этому времени в Нью-Йорке на 7,2% - до $21,84 за баррель.