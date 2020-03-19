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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

"Запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов хватить как минимум на шесть лет. С точки зрения выполнения первоочередных обязательств, это зарплаты, пенсии, пособия, нет никаких поводов, чтобы говорить об изменении порядка выплаты, мы в полном объеме будем выполнять", - заявил министр.

Обрушение нефтяных цен началось в начале марта после развала сделки ОПЕК+. 9 марта стоимость барреля нефти марки Brent упала на 24%, а 18 марта она опустилась до $24,52 впервые с 2003 года.

18 марта Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на страдающем от низкого спроса из-за коронавируса рынке, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

На данный момент падение цен по отношению к уровню, на котором они находились перед распадом сделки ОПЕК+, составляет порядка 45%.

Антон Силуанов Минфин РФ

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