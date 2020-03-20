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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке сакций открылись резким ростом цен blue chips на фоне восстановления мировых площадок и нефти благодаря потоку стимулирующих мер центробанков, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили больше 5%.

Экономический кризис

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже"выросли в пределах 9,7%.

Доллар подешевел на 98 копеек, до 78,15 рубля.

Подорожали рублевые акции "Роснефти" (+9,7%), "Татнефти" (+9,3% и +9,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+8,2%), "Аэрофлота" (+6,9%), "Башнефти" (+6,8%), "Газпром нефти" (+6,3%), Сбербанка (+6,2%), "РусАла" (+6,2%), АФК "Система" (+5,5%), "Сургутнефтегаза" (+5,4%), "АЛРОСА" (+5,3%), "НОВАТЭКа" (+5,2%), "Норникеля" (+4,8%).

Подешевели бумаги "Распадской" (-4,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

В США в четверг индексы подросли на 0,5-2,3% на фоне высокой волатильности. Правительства и центробанки стран мира принимают меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19.

В ночь на четверг Федеральная резервная система (ФРС) объявила, что запустит новый механизм кредитования для поддержки инвестиционных фондов денежного рынка. В рамках новой программы (Money Market Mutual Fund Facility, MMLF) будут предоставляться денежные средства соответствующим определенным критериям финансовым институтам. Это поможет фондам денежного рынка "удовлетворять требования домохозяйств и других инвесторов", которые хотят вывести из них деньги, а также будет способствовать "улучшению общего функционирования рынка и обеспечению кредитами экономики в целом".

Европейский центральный банк (ЕЦБ)сообщил о запуске беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, предусматривающей приобретение Центробанком как государственных, так и корпоративных бумаг. Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, призвана поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни. Программа будет действовать до конца года и станет - при объеме покупки почти в 120 млрд евро в месяц - рекордной по объему. Портфель активов ЕЦБ уже превышает 2,6 трлн евро.

Банк Англии в четверг на экстренном заседании понизил базовую процентную ставку на 0,15 процентного пункта (п.п.) - до 0,1% с 0,25%, а также увеличил объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов - до 645 млрд фунтов.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью Fox Business News, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам министра, администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель. Правительство планирует выплатить гражданам по $1000 на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.

В Азии в пятницу также преобладает рост индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия, гонконгский Hang Seng растет на 4,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,6%) и дорожает нефть на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками стран мира, помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

На утро пятницы в мире было 245 972 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 10 048 заболевших умерли, поправились почти 88 500 человек.

Нефть в пятницу продолжает дорожать после существенного скачка накануне; цена Brent находится на $3,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии российского рынка акций в четверг. К 10:01 майские фьючерсы на Brent дорожали на 5,8%, до $30,12 за баррель (+14,4% в четверг), майские фьючерсы на WTI дорожали на 6,8%, до $27,67 за баррель (+24% накануне).

Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Street Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти, и кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

США ФРС ЕЦБ Банк Англии Распадская Мосбиржа РТС Brent WTI

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