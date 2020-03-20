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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Долларовый индекс пошел вниз после скачка накануне

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Долларовый индекс снижается в пятницу после скачка на 1,5% по итогам предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), завершал ростом семь из последних восьми торговых сессий и поднялся за это время более чем на 8%.

В настоящее время долларовый индекс (Dixie) находится на максимуме с начала 2017 года, несмотря на резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), при том, что обычно смягчение политики центробанком приводит к ослаблению нацвалюты.

Доллар не подешевеет

Эксперты предупреждают, что американская валюта не будет дешеветь, несмотря на существенное смягчение политики Федрезервом, учитывая наличие огромного спроса на доллары в мире в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Многие компании придерживают денежные средства, ожидая серьезных проблем для бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции, финансовые институты наращивают долларовые резервы, в то время как инвесторы продают все подряд - от акций до облигаций и сырьевых товаров. На этом фоне спрос на доллар повышается, и в течение нескольких дней в последние две недели Dixie был единственным индикатором, находившимся в "зеленой зоне", пишет Barron's.

"Напряженность на рынках резко возросла в последние дни, и доллар США вырос в цене, - отмечает аналитик Capital Economics Оливер Аллен. - Это похоже на ситуацию в конце 2008 года, когда американская валюта резко подорожала при том, что рынки для привлечения финансирования фактически оказались замороженными".

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"Тогда, как и сейчас, двигателем роста курса американской валюты является повышение спроса на доллары со стороны зарубежных банков и компаний, которые опасаются, что не смогут рефинансировать долларовую задолженность", - говорит эксперт.

В четверг ФРС объявила об открытии валютных своп-линий с 9 странами, чтобы улучшить доступ зарубежных государств к долларовой ликвидности.

Американская валюта дешевеет относительно евро и иены на торгах в пятницу. Курс евро поднялся в ходе торгов на 0,6%, до $1,0753, стоимость доллара в паре с иеной опустилась на 0,7%, до 109,96 иены.

Dixie теряет 0,7% по данным на 9:20 МСК в пятницу, его значение составляет 102,02 пункта.

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