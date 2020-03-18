Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро резко упал в начале торгов среды на "Московской бирже" на фоне продолжающегося выхода инвесторов из рисковых активов и падения нефти из-за опасений за состояние мировой экономики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,9-76,44 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 86,75 копейки и составил 76,31 рубля за доллар. В последний раз доллар столько стоил 29 февраля 2016 года. Чуть позднее курс доллара преодолел отметку 79 рубля впервые с 12 февраля 2016 года.

Евро подорожал на 1,1 рубля до 84 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 97,1 копейки к уровню закрытия вторника, до 79,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,42 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,69 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно снижается на открытии торгов, так как участники рынка реагируют на снижение интереса к рисковым активам в условиях неопределенности относительно состояния мировой экономики из-за эпидемии коронавируса. По словам аналитиков, инвесторам необходимо увидеть, что число инфицированных COVID-2019 начало снижаться, прежде чем мировые рынки, включая валютные площадки emerging markets, смогут найти дно.

Администрация президента Дональда Трампа поддержала план, согласно которому американцы получат прямые выплаты в размере $1000 в рамках пакета помощи экономике на $1 трлн, пишет The Wall Street Journal. Министр финансов Стивен Мнучин предложил направить на такие выплаты в ближайшие две недели $250 млрд, затем, по данным источников, на эти цели может быть выделено при необходимости еще столько же.

"Мы хотели бы начать отправлять американцам чеки немедленно", - заявил Мнучин на брифинге. Эти выплаты могут заменить ранее обсуждавшуюся правительством США и законодателями идею о снижении налога на заработную плату. "Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - сказал Мнучин.

Пакет мер по поддержке экономики, предложенный министром, существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд.

"Это огромная сумма. Мы вынесли на рассмотрение предложение, предусматривающее вливание триллиона долларов в экономику", - заявил Мнучин.

ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить таким образом усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Первичные дилеры, в число которых входит 24 организации, с пятницы получат доступ к краткосрочным кредитам по залог различных ценных бумаг, в том числе негосударственных, под 0,25%.

Свои меры по борьбе с последствиями коронавируса анонсируют правительства Европы и других стран.

Цены на нефть возобновили снижение утром в среду. К 10:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,5%, до $28,3 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 2,27% - до $26,71 за баррель.