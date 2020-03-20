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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Курс рубля усилил волатильность на решении ЦБ по ставке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сразу после объявления о решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% рубль укрепился к доллару и евро, но затем его курс несколько раз менял направление.

Решение ЦБ совпало с прогнозами. Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ожидали сохранения ключевой ставки на уровне 6%, однако некоторые эксперты допускали повышение ставки на фоне продолжающегося снижения цен на нефть, ослабления рубля и развития ситуации с коронавирусом.

По факту обнародования решения участники торгов активизировали закрытие "коротких" позиций по рублю, что и привело в моменте к его укреплению. Немного позднее рубль растерял прирост и перешел к снижению к доллару и евро, продемонстрировав усиление волатильности на изменении сигнала регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Тем не менее, уже в течение первых получаса после объявления решения ЦБ рубль стабилизировался, вернувшись и к доллару, и к евро к уровням до объявления ставки.

К 13:31 курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 78,125 рубля, что на 40,75 копейки ниже уровня на 13:29. Евро подешевел за это время на 46,5 копейки, до 83,9425 рубля.

Регулятор подчеркнул, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году.

"Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - говорится в сообщении регулятора

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