ЦБ расширит программу рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса

Он рекомендовал банкам реструктурировать проблемные задолженности таких предприятий

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП): он ограничит процентные ставки по кредитам и введет новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей, чтобы поддержать объемы кредитования МСП.

По обоим инструментам процентная ставка ЦБ устанавливается с 23 марта в размере 4%.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд рублей, ставка Банка России снижена с 6% до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд рублей, дополнительно выделяются средства в размере 500 млрд рублей с целью поддержания и роста объема кредитов, предоставленных кредитными организациями субъектам МСП.

В рамках этого дополнительного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на срок один год. При этом банкам с высоким кредитным рейтингом кредиты будут предоставляться без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, - при наличии поручительства АО "Корпорация "МСП".

ЦБ предоставит банкам и микрофинансовым организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП по реструктурированным ссудам.

Кроме того, кредитным и микрофинансовым организациям предоставлена возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.

Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в период до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов) в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.

Эти меры обусловлены тем, что малый и средний бизнес является одним из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии, объяснил регулятор.

Специальная программа рефинансирования Банка России, наряду с регуляторными послаблениями, поможет компаниям сохранить доступ к банковскому кредитованию и избежать неплатежеспособности в условиях сокращения доходов в результате пандемии.