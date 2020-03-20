"Аэрофлот" назвал странным заявление ФАС по поводу роста цен на билеты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не предпринимал действий, направленных на рост стоимости билетов, и считает заявление Федеральной антимонопольной службы РФ "странным", сказала журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией российских граждан из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно", - подчеркивает она.

Спивакова рассказала, что накануне сотрудники "Аэрофлота" вместе с представителями СМИ разобрали несколько историй из соцсетей с обвинением в якобы имеющем место завышении цен и проверили цены на заявленные перелеты на сайте "Аэрофлота".

"Фактическая цена в некоторых случаях в 10 раз ниже. Это систематические информационные вбросы, слухи, которые, к сожалению, на фоне и без того нервной обстановки, быстро распространяются. Просим наших клиентов при покупке билетов уточнять их цену на официальном сайте компании "Аэрофлот", а СМИ и регуляторов самостоятельно перепроверять информацию" - добавила она.

Ранее ФАС сообщила, что требует от "Аэрофлота" обеспечить доступность цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом, а компенсировать возникающие в связи с этим потери предложила увеличением транссибирских роялти.