Правительства стран Скандинавии и Новой Зеландии спасут свои авиакомпании

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии пообещало выделить до 6 млрд норвежских крон ($519 млн) в помощь авиакомпаниям, половина этой суммы предназначена для лоукостера Norwegian Air Shuttle, пишет Dow Jones.

Скандинавская компания SAS сможет получить 1,5 млрд крон, оставшиеся 1,5 млрд крон будут предложены Wideroe и другим норвежским авиаперевозчикам. Помощь они получат в виде государственных гарантий по кредитам, которые должны облегчить доступ компаний к рыночному финансированию. Чтобы ее получить, компании должны будут выполнить целый ряд условий.

Norwegian, которая ранее не раз просила у правительства помощи на фоне падения спроса и ограничений на воздушные перевозки из-за коронавируса, приветствовала этот шаг. В попытке справиться с кризисом компания отменила 85% своих авиарейсов и временно отстранила от работы 7300 сотрудников, или 90% своего штата.

Акции Norwegian на торгах в Осло в пятницу дешевеют на 4,5%. С начала года капитализация компании упала на 71%, до 1,8 млрд норвежских крон.

"Мы ясно давали понять, что нам необходима ликвидность, и мы благодарны за то, что нам сейчас предлагают, - заявил глава Norwegian Якоб Шрам. - Теперь нам нужно некоторое время, чтобы ознакомиться с условиями, но мы можем гарантировать, что сделаем все, что в наших силах, чтобы выполнить эти требования".

Правительства Швеции и Дании ранее обязались предоставить SAS кредитные гарантии, финансируемые государствами, на общую сумму 3 млрд шведских крон. SAS отменила большинство своих авиарейсов, а также отправила в неоплачиваемый отпуск 10000 сотрудников, что составляет около 90% от общего числа работников компании.

Air New Zealand Ltd., национальный авиаперевозчик Новой Зеландии, также получила государственную помощь. Правительство предоставит компании кредит в 900 млн новозеландских долларов ($565 млн) на ближайшие два года, заявил в пятницу министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон.

"Без этого вмешательства Новая Зеландия рискует остаться без национального авиаперевозчика", - отметил он.

Air New Zealand уже сократила 85% международных рейсов и объявила о планах урезать штат примерно на треть.

Цена бумаг Air New Zealand рухнула на 36,3% в пятницу. Капитализация компании с начала года упала на 65% и составляет около $1,8 млрд.