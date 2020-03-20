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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Правительства стран Скандинавии и Новой Зеландии спасут свои авиакомпании

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии пообещало выделить до 6 млрд норвежских крон ($519 млн) в помощь авиакомпаниям, половина этой суммы предназначена для лоукостера Norwegian Air Shuttle, пишет Dow Jones.

Экономический кризис

Скандинавская компания SAS сможет получить 1,5 млрд крон, оставшиеся 1,5 млрд крон будут предложены Wideroe и другим норвежским авиаперевозчикам. Помощь они получат в виде государственных гарантий по кредитам, которые должны облегчить доступ компаний к рыночному финансированию. Чтобы ее получить, компании должны будут выполнить целый ряд условий.

Norwegian, которая ранее не раз просила у правительства помощи на фоне падения спроса и ограничений на воздушные перевозки из-за коронавируса, приветствовала этот шаг. В попытке справиться с кризисом компания отменила 85% своих авиарейсов и временно отстранила от работы 7300 сотрудников, или 90% своего штата.

Акции Norwegian на торгах в Осло в пятницу дешевеют на 4,5%. С начала года капитализация компании упала на 71%, до 1,8 млрд норвежских крон.

"Мы ясно давали понять, что нам необходима ликвидность, и мы благодарны за то, что нам сейчас предлагают, - заявил глава Norwegian Якоб Шрам. - Теперь нам нужно некоторое время, чтобы ознакомиться с условиями, но мы можем гарантировать, что сделаем все, что в наших силах, чтобы выполнить эти требования".

Правительства Швеции и Дании ранее обязались предоставить SAS кредитные гарантии, финансируемые государствами, на общую сумму 3 млрд шведских крон. SAS отменила большинство своих авиарейсов, а также отправила в неоплачиваемый отпуск 10000 сотрудников, что составляет около 90% от общего числа работников компании.

Air New Zealand Ltd., национальный авиаперевозчик Новой Зеландии, также получила государственную помощь. Правительство предоставит компании кредит в 900 млн новозеландских долларов ($565 млн) на ближайшие два года, заявил в пятницу министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон.

"Без этого вмешательства Новая Зеландия рискует остаться без национального авиаперевозчика", - отметил он.

Air New Zealand уже сократила 85% международных рейсов и объявила о планах урезать штат примерно на треть.

Цена бумаг Air New Zealand рухнула на 36,3% в пятницу. Капитализация компании с начала года упала на 65% и составляет около $1,8 млрд.

Хроника 27 января – 20 марта 2020 годаЭкономический кризис
Air New Zealand Швеция Норвегия Новая Зеландия Грант Робертсон Norwegian Air Shuttle SAS Wideroe

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