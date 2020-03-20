"Русская платина" вышла из СП с "Норникелем" из-за позиции "РусАла"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Русская платина" Мусы Бажаева приняла решение прекратить переговоры о создании СП "Арктик Палладий" и самостоятельно реализовать проект по развитию месторождений "Черногорское" и южного участка "Норильск-1", сообщил "Норникель" в пятницу.

Это решение вызвано отсутствием необходимых корпоративных одобрений по созданию совместного предприятия со стороны одного из акционеров "Норникеля" - "РусАла".

Представитель "Русской платины" подтвердил информацию об отказе от СП.

"Стороны по-прежнему нацелены на долгосрочное партнерство в Норильском промышленном районе, будут продолжать рабочее взаимодействие", - сказал он.

"Норникель" приступает к переформатированию партнерских отношений с "Русской платиной", рассматривая возможности поддержки проектов "Русской платины" и ее потенциальных партнеров, говорится в сообщении ГМК. В частности, обсуждается представление "Норникелем" необходимых для проекта услуг и ресурсов, а также потенциальный выкуп на рыночных условиях продукции, которая будет произведена на месторождениях Черногорское и южный участок Норильск-1.

Сотрудничество в таком формате позволит в стратегической перспективе обеспечить дефицитный рынок платиноидов необходимым объемом металлов, несмотря на снижение выгодности проекта непосредственно для "Норникеля", отмечает компания.

"Менеджмент "Норникеля" высоко оценивал и продолжает оценивать потенциал активов проекта "Арктик Палладий" как перспективных, первоклассных активов, которые могут обеспечить стабильное развитие рынка металлов платиновой группы. Несмотря на текущую и, мы надеемся, временную турбулентность на рынках сырья, мы продолжаем рассматривать палладий в качестве металла, который имеет очень сильные фундаментальные показатели в стратегической перспективе. С учетом сложившейся ситуации, как ответственный лидер на рынке палладия, мы намерены развивать долгосрочное партнерство с "Русской платиной" в области операционного и коммерческого сотрудничества", - приведены в сообщении "Норникеля" слова Сергея Дубовицкого, вице-президента - руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами "Норникеля".

"Из-за возросшей неопределенности влияния кризиса в автомобильной промышленности на рынок автокатализаторов с палладием, отказ от такой опции в моменте и отказ от начальных капвложений выглядят логичными", - считает Борис Синицын из "ВТБ Капитала". Проект изначально выглядел как долгосрочная опция роста производства и источник покрытия ожидаемого дефицита на рынке палладия, сказал он.

"Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение о совместном предприятии для разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промрайона в феврале 2018 года. Планировалось, что вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом "Русской платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. СП ставило целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы с целевым объемом производства 70-100 тонн в год.

"Норникель" оценивал CapEx (капитальные расходы, Capital Expenditure) "Арктик Палладий" в 2019-2024 гг. в $2,8-3,2 млрд, в том числе первый этап (до 2024 г.) - $1,4 млрд. Проект предполагает три этапа реализации проекта, каждый связан с вводом в отработку 7 млн тонн руды: запуск карьера на Черногорском месторождении к 2024 г., запуск подземного рудника на основе Масловского месторождения и затем "Норильска-1" к 2029 г., увеличение добычи до 21 млн тонн в 30-е гг.

Инвестиционное решение "Норникеля" по проекту предполагалось в этом году, "Русская платина" вела переговоры о финансировании и возможном вхождении в проект других партнеров, в т.ч. с участием РФПИ. В правительстве обсуждалось предоставление проекту средств из ФНБ в размере около $1 млрд.