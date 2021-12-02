"Русская платина" и палладиевый фонд "Норникеля" заключили контракт на поставку концентратов

Речь идет о поставках с Черногорского ГОКа

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU -Черногорская горнорудная компания (ЧГРК), входящая в группу компаний "Русская платина" Мусы Бажаева, заключила контракты с Global Palladium Fund "Норникеля" на поставку содержащих металлы концентратов платиновой группы с момента запуска ГОКа, сообщил "Норникель" в четверг.

Контракты касаются поставок с Черногорского ГОКа, строительство которого готовит "Русская платина", 960 тыс. т никелевого концентрата и 280 тыс. т медного концентрата. Стороны заключили пятилетний контракт, который будет действовать с момента запуска ГОКа, с возможностью пролонгации на такой же срок.

Помимо этого, "Норникель" и "Русская платина" заключили ряд сервисных контрактов на предоставление ЧГРК энергоресурсов, транспортных и логистических услуг. Договоренность достигнута в развитие соглашения об операционном партнерстве в Норильском промышленном районе между "Норникелем" и "Русской платиной", подписанного в июле 2020 года.

Сервисные договоры заключены между ЧГРК и рядом инфраструктурных предприятий "Норникеля" на срок до 2026 года включительно и предусматривают поставку электроэнергии, газа, нефтепродуктов, услуг железнодорожного и речного транспорта, а также перевалку грузов в Дудинском, Красноярском, Лесосибирском, Архангельском и Мурманском портах.

"Контракты, заключенные в развитие нашего соглашения об операционном партнерстве, позволят реализовать в регионе новый амбициозный проект и укрепить позиции России на мировых рынках цветных металлов и металлов платиновой группы", - отметил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

Как отметил генеральный директор "Русской платины" Евгений Воробейчик, конструктивное взаимодействие с группой "Норникеля" позволило обеспечить подписание пакета обоюдовыгодных долгосрочных контрактных инструментов, которые создают необходимые логистические условия для освоения Черногорского месторождения, которое является одним из крупнейших в мире месторождений медно-никелевых руд.

"Русская платина" нацелена на последовательную имплементацию достигнутых с "Норникелем" договоренностей и углубление двустороннего сотрудничества в интересах упрочения отечественной горнорудной отрасли, содействия социально-экономическому развитию Красноярского края, российской Арктики", - добавил Воробейчик.

"Русская платина" планировала внести Черногорское и другую свою лицензию на Таймыре (южную часть месторождения "Норильск-1") в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Запуск производства был запланирован на 2024 год. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы.

В марте прошлого года стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле. Позже "Русал" заявил о возможности вернуться к проекту, но, по данным "Норникеля", в настоящее время сделка в прежней конфигурации уже нереализуема.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" вскоре подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Финансирование для проекта освоения Черногорского в размере $2,3 млрд готовы представить ВТБ и ВЭБ.РФ. Общий бюджет проекта строительства первой очереди ГОКа на базе Черногорского месторождения составляет эквивалент $2,9 млрд. ВТБ уже финансирует текущие работы по разработке месторождения в рамках действующего бридж-финансирования, предоставляемого ООО "Черногорская ГРК". Проект предполагается реализовать на принципах фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Этот статус предусматривает привлечение 80% заемных средств и использование 20% собственных.

Принятые к отработке запасы Черногорского месторождения составляют 131 млн тонн руды с содержанием металлов (палладий, платина, родий, золото) 3,19 г/т, меди - 0,25%, никеля - 0,20%. Проектная перерабатывающая мощность первой очереди Черногорского ГОКа - 7 млн т руды в год, его продукцией будут медный и никелевый концентраты с платиноидами.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБом и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись, и разработка проекта пока не начата.