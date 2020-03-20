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OFAC продлила санкционный дедлайн для группы "ГАЗ" до 22 июля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американские власти отвели еще 4 месяца на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.

Очередной дедлайн истекал 31 марта. Он был продлен санкционным комитетом до 22 июля.

Группа "ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. Ограничения пока не вступили в полную силу: OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе "ГАЗа" из-под санкций. Две другие крупнейшие компании Дерипаски - En+ Group и "РусАл" - были исключены из SDN List после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

Если в 2018-2019 гг. периодически появлялась информация о ходе переговоров по снятию санкций с "ГАЗа" (о них говорили, в частности, Дмитрий Козак и Антон Силуанов), то в последнее время эти переговоры "заглохли", заявил Дерипаска в конце января.

"В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами. Они не хотят говорить ни о чем, что связано с этим процессом (вывода "ГАЗа" из-под санкций - ИФ). Это будет тяжелый год для группы "ГАЗ", очень тяжелый год", - сказал бизнесмен в интервью Bloomberg TV на полях форума в Давосе.

"ГАЗ" неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании. Санкционное давление называлось одной из причин перехода на 4-дневную рабочую неделю, который, впрочем, пока не состоялся - благодаря поддержке посредством госзаказа.

ГАЗ США Олег Дерипаска

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