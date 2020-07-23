Группа "ГАЗ" обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Очередной перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении группы "ГАЗ", объявленный регулятором - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) - на прошлой неделе, сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю.

В среду вечером OFAC опубликовала обновленный список часто задаваемых вопросов, в ответах на которые разъяснила суть выданной 16 июля очередной лицензии на продление операций с "ГАЗом" (№15l).

Как следует из разъяснений и текста лицензии, теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений "ГАЗа" на сумму от $5 млн и более.

Кроме того, в тексте лицензии сказано, что "ГАЗ" теперь обязан в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать OFAC, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.