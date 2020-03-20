ФНС приостановила до 1 мая проверки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостанавливает до 1 мая 2020 года назначение выездных налоговых проверок, проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.

Как сообщается в информации на сайте службы, соответствующий приказ подписал руководитель ФНС Даниил Егоров в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения контрольно-кассовой техники и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или по почте.