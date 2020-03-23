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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Счетная палата до 1 июня отменила новые проверки на фоне коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата России не будет проводить новые проверки до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.

"В этот период мы будем заниматься только завершением старых проверок. (...) Постараемся большую часть работ перевести на дистанцию", - сказал Кудрин журналистам в понедельник.

По его словам, в настоящее время в Счетной палате "идет полным ходом подготовка заключения на отчет правительства об исполнении бюджета за 2019 год".

"Новые проверки не будем начинать до 1 июня. Во-первых, чтобы облегчить работу другим министерствам, у них же тоже очень много сотрудников уходят на удалёнку, и с нашими запросами обычно приходится работать в самих министерствах и ведомствах. Мы в данном случае хотим поспособствовать другим министерствам и ведомствам в такой работе. То же самое будет касаться бюджетных учреждений и тех корпораций, в хозяйствующие субъекты которых мы планировали выходить уже в ближайшие дни",- сказал он.

В то же время, некоторым сотрудникам ведомства "где-то приходится приходить и работать с документами". "Вчера было на проверках было более 160 человек, но сейчас уже постепенно будут уходить с проверок на дистанцию", - сказал Кудрин.

Он добавил, что сейчас с большинством главных распорядителей бюджетных средств ведомство заключает договор о дистанционном доступе к документам. По его словам, Счетная палата использует эту ситуацию для того, "чтобы и впредь больше работать дистанционно".

План Счетной палаты будет пересмотрен, "и часть проверок, конечно, придется снять, а приоритетные оставить", а какие-то - перенести на следующий год.

"Те, которые связаны с поручениями Госдумы и Совета Федерации и президента будут идти в первую очередь, ну, и те, которые мы сами считаем приоритетными",- сказал Кудрин.

Счетная палата РФ Алексей Кудрин

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