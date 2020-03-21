Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Премьер-министр РФ заявил о круглосуточном мониторинге цен на бензин

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго и правительство круглосуточно отслеживает ситуацию с поставками нефтепродуктов на рынок и ценами на бензин в России, заявил премьер РФ Михаил Мишустин в субботу на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что российская нефтяная отрасль абсолютно готова к нынешней волатильности на рынках, российские компании работают в полном объеме и продолжают продавать нефть на мировом рынке.

Премьер обратил внимание на "уверенное восстановление спроса (на нефть) в Китае". "Еще одним важным фактором является высокая вероятность роста предложения на коротком отрезке времени", - добавил он.

Как заявил глава правительства, "судя по реакции рынка, видно, что негативный эффект влияния коронавируса на экономику является основным триггером падения котировок нефти".

"Это значит, что мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире, так, как это происходит в Китае", - заключил он.

Михаил Мишустин

Новости

ВВП РФ за два месяца вырос на 2,3%

ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса заявили о необходимости нефтяной сделки

ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса заявили о необходимости нефтяной сделки

Заявление Банка России: ключевую ставку посадили на месячный карантин

Заявление Банка России: ключевую ставку посадили на месячный карантин

Сечин допустил возврат нефти к $60/баррель в случае ухода с рынка сланца

Сечин допустил возврат нефти к $60/баррель в случае ухода с рынка сланца

Низкие цены на нефть не вызвали у Сечина "ощущения драматизма"

ФНС приостановила проверки до 1 мая

Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Небольшие поставщики получили шанс попасть в крупные сети из-за повышенного спроса

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');