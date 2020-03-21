Премьер-министр РФ заявил о круглосуточном мониторинге цен на бензин

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго и правительство круглосуточно отслеживает ситуацию с поставками нефтепродуктов на рынок и ценами на бензин в России, заявил премьер РФ Михаил Мишустин в субботу на совещании по экономическим вопросам.

Он также отметил, что российская нефтяная отрасль абсолютно готова к нынешней волатильности на рынках, российские компании работают в полном объеме и продолжают продавать нефть на мировом рынке.

Премьер обратил внимание на "уверенное восстановление спроса (на нефть) в Китае". "Еще одним важным фактором является высокая вероятность роста предложения на коротком отрезке времени", - добавил он.

Как заявил глава правительства, "судя по реакции рынка, видно, что негативный эффект влияния коронавируса на экономику является основным триггером падения котировок нефти".

"Это значит, что мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире, так, как это происходит в Китае", - заключил он.