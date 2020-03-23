Нефтяные компании перечислят в бюджет 700 млрд рублей при цене нефти в $25-30

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные компании должны будут выплатить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу, если цена нефти будет на уровне $25-30 за баррель, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что нефтяные компании уже начали платить в бюджет. "В прошлом месяце - 7 млрд рублей, по этому месяцу должны будут заплатить в апреле", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли предоставляться нефтяным компаниям какая-то помощь, замминистра сказал: " Нефтяным компаниям? Нет, они должны помогать государству".

Ранее глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов говорил, что в 2020 году выплаты нефтяников в бюджет составят 300 млрд рублей. Источник, знакомый с расчетами, говорит, что такие выплаты предполагались при цене нефти в $50 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак в начале марта утверждал, что изменений в коэффициенты расчета обратного акциза с демпферной составляющей никто вносить не планирует. "У нас создан инструмент, он принят законодательством. В него никто никаких не планирует вносить изменений, он работает", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Речь идет о системе обратного акциза на нефть для НПЗ с демпфирующей надбавкой, которая позволяет снизить влияние мировых цен на нефть на внутренний рынок топлива.

Согласно расчетам аналитиков, с начала этого года размер обратного акциза снижается, а демпфер в феврале впервые за год стал отрицательным (последний раз такое было в январе-феврале 2019 года).

Обратный акциз выплачивается правительством РФ нефтеперерабатывающим заводам. Ставка акциза рассчитывается отдельно для каждого НПЗ на основе средней цены нефти сорта Urals с учетом структуры товарной корзины заводов за календарный месяц и представляет собой средневзвешенное по объемам снижение дифференциала экспортных пошлин.

Демпфер рассчитывается для бензина и дизельного топлива как разница между экспортными ценами и фиксированными внутренними ценами. При положительных значениях демпфера правительство осуществляет выплаты нефтеперерабатывающему заводу, при отрицательных - наоборот.