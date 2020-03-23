Рубль открыл торги резким снижением на негативных сигналах с внешних рынков

Первые сделки по доллару прошли на МосБирже в диапазоне 80,5-81,5 руб./$1

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро открыли торги гэпом вверх на Московской бирже в понедельник утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков, связанных с опасениями глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,5-81,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 81,0 руб./$1 (+1,07 рубля копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,0 руб./EUR1 (+1,6 рубля). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,3 рубля к уровню закрытия пятницы, до 83,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,9557 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,84 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги понедельника гэпом вниз и продолжает активно снижаться к доллару и евро в первые минуты сессии. В центре внимания участников рынка остаются новости, касающиеся распространения коронавируса и его последствий для экономики.

Ситуация с пандемией COVID-19

По состоянию на 03:00 по московскому времени понедельника, в мире насчитывалось 329 тыс. 924 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв заболевания достигло 14 тыс. 512 человек, поправились более 95 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,261 тыс. человек, зарегистрировано 81,054 тыс. случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 3,144 тыс. заболели 67,8 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом в США за сутки возросло примерно на 10 тыс., на настоящий момент COVID-19 болеют более 35 тыс. человек. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 35 тыс. 211 зараженных, 471 из них умерли.

Американский законопроект об экстренной помощи экономике

Сенаторы-демократы заблокировали прохождение через Сенат $1,3-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США. Демократы считают недостаточными средства, которые получат в результате принятия законопроекта рабочие, бюджеты городов и штатов, а также называют чрезмерными меры по поддержке крупного бизнеса.

Документ предусматривает предоставление бизнесу кредитов на несколько сот миллиардов долларов, снижение налогов и выплаты гражданам по $1200.

В Сенате процессуальная мера, необходимая для начала рассмотрения законопроекта, набрала в воскресенье только 47 голосов при необходимых 60. Законодатели и Белый дом рассчитывают, что демократам и республиканцам, которые продолжают переговоры, удастся согласовать основные положения документа в ближайшие часы.

На выходных президент Дональд Трамп говорил, что стороны успешно продвигаются в работе над законопроектом, "который позволит предоставить значительные послабления для малого бизнеса и пострадавшим бизнесам, обеспечить прямые выплаты работникам". Белый дом рассчитывал на принятие пакета, масштаб которого оценивается в 10% ВВП, в понедельник. Законодатели и Белый дом рассчитывают, что демократам и республиканцам, которые продолжают переговоры, удастся согласовать основные положения документа в ближайшие часы.

Центральный Банк Японии выбросил в понедельник на рынок наличность в размере $34,8 млрд с тем, чтобы снять беспокойство инвесторов по поводу возможной нехватки американской валюты. До конца апреля такие интервенции будут предприниматься ежедневно, сообщил телеканал NHK. Инвесторы в условиях финансовой нестабильности на фоне глобальной пандемии хотели бы иметь достаточное количество долларов как наиболее надежной и ликвидной валюты.

Цены на нефть не демонстрируют единой динамики

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 2,78%, до $26,23 за баррель. По итогам торгов в пятницу, 20 марта, фьючерсы снизились в цене на 5,2%, до $26,98 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,02% - до $22,86 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $22,63 за баррель.

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла 20,3%. При этом в марте нефть WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, пишет CNBC.

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) обсудили мировой спрос и предложение нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее газета Wall Street Journal анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.