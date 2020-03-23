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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Кудрин назвал нестандартным текущий кризис

Кудрин назвал нестандартным текущий кризис
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что последствия кризиса из-за коронавируса предсказать пока невозможно.

"Данный кризис - он нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Это не циклический, не долговой. Поскольку даже успешные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина", - сказал Кудрин журналистам в понедельник.

По его словам, "нарушаются цепочки поставок непредсказуемо, несмотря на то, что спрос, может быть, на конечный продукт есть", тем не менее, "какие-то звенья цепочки выпадают", так как сегодня значительная часть производства продукции связана с большой кооперацией.

"Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса", - сказал Кудрин. По мнению главы СП, "этот год будет точно сложным" для экономики РФ, но какой-либо конкретный предварительный прогноз можно будет составить лишь в конце апреля.

"Вообще, прогнозы - это сложная штука, это большая работа. То, что мы приводим в своих данных, это модельный расчет, он, скажем, такой простой", - сказал Кудрин.

Ранее в понедельник генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что спровоцированный пандемией коронавируса кризис стал более разрушительным для экономики, нежели глобальный финансовый кризис 2008 года и теракты 11 сентября 2001 года.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - сказал Гурриа в интервью BBC.

Хроника 27 января – 23 марта 2020 годаЭкономический кризис
Алексей Кудрин Счетная палата

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