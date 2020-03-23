Что произошло за день: понедельник, 23 марта

Новые меры против коронавируса в Москве, отставка главы Роскомнадзора и обещание теплого лета от метеорологов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число зараженных коронавирусом в России достигло 438. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 71 новый случай заболевания зафиксирован в Москве. По его поручению в России введут систему, которая позволит с помощью геолокации на телефонах вычислять людей, контактировавших с зараженными коронавирусом пациентами. Для тех, кто находится на карантине, запущен портал все.онлайн. Мишустин пообещал ужесточить наказание за нарушение карантина.

- Власти Москвы обязали москвичей старше 65 лет оставаться дома с 26 марта до 12 апреля. Домашний режим также призывают соблюдать жителей города с хроническими заболеваниями. Пожилым людям на карантине единовременно выплатят по четыре тысячи, соцработники будут помогать им с лекарствами и продуктами. Штрафы за просрочку оплаты ЖКХ для людей под карантином отменят. Кроме того, отменен льготный проезд для школьников с пятого класса, чтобы ограничить их появление в людных местах.

- В ОЭСР заявили, что убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года. Между тем глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила об оттоке $83 млрд инвестиций с развивающихся рынков. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что кризис протекает не по экономическим законам и ведет к сложно прогнозируемым последствиям.

- Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ушел в отставку. В понедельник источник сообщил, что он возглавит "Газпром-медиа", а руководителем Роскомнадзора будет назначен Андрей Липов.

- Главный внештатный инфекционист Ставрополья лишилась работы из-за нарушения карантина. Ирина Санникова скрыла поездку в Мадрид и не стала соблюдать режим самоизоляции, позднее у нее был диагностирован коронавирус. Врач стала фигуранткой двух уголовных дел.

- Украина закроет все аэропорты, кроме "Борисполя". Мера будет введена с полудня вторника в рамках борьбы с распространением коронавируса.

- Метеорологи обещают теплые весну и лето по всей России. Средние значения температуры воздуха с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.