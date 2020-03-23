Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Предлагается разрешить полгода продолжать деятельность с истекшей лицензией в недропользовании, связи, производстве алкоголя

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики.

В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии. Такая норма есть в проекте распоряжения правительства, подготовленного Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Продолжать осуществление лицензируемого вида деятельности в течение шести месяцев после прекращения действия лицензии без переоформления или получения новой (а также без уплаты госпошлины) можно будет в нескольких отраслях: недропользовании, оказании услуг связи и теле/радиовещания, производстве и обороте этилового спирта/алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме алкогольной розницы), использовании атомной энергии, деятельности по защите гостайны, частной детективной деятельности, приобретении оружия, образовательной деятельности.

Этим же распоряжением федеральным органам исполнительной власти, занимающимся госконтролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, выездные налоговые и таможенные проверки. Если проверка уже идет, ее продолжение будет зависеть от того, пройдена ли уже середина ее планового срока: не достигнувшие экватора мероприятия должны быть свернуты. При этом выездные проверки, если юрлицо не против, будут завершаться в документарной форме, в том числе с использованием аудио- и видеозаписей.

Внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

По словам источника "Интерфакса", процесс межведомственного согласования этого проекта, как и других документов в рамках антикризисных мероприятий, проходит по ускоренной схеме: Минфин одобрил документ на следующий день после его поступления из Минэкономразвития.