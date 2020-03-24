Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты "из-за коронавируса"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В России небольшие несетевые магазины начали отказываться принимать банковские карты, объясняя, что из-за коронавируса у них начались проблемы с оборудованием, пишет "Коммерсантъ". Такие жалобы покупателей газета увидела во "ВКонтакте", в районных группах Москвы.

Корреспондент издания встретился с таким отказом в нескольких магазинах в Новой Москве. Кассиры говорили о сбоях связи из-за коронавируса. Длительных перебоев с интернетом в городе в последнее время не было, так что у издания возникли сомнения в этих объяснениях.

Эквайеры также отметили, что оборот по картам в торговых сетях не рос, хотя на прошлой неделе спрос был близок к ажиотажному.

"С учетом резко выросшего спроса в розничной торговле это может свидетельствовать о том, что значительно возросла доля оплаты наличными", - объяснила директор процессингового центра "Картстандарт" Майя Глотова. Она допустила, что в условиях высокого спроса магазины не боятся потерять клиентов и могут начать отказываться принимать карты.

После того, как правительство потребовало ослабить проверки магазинов из-за коронавируса, у торговцев стало меньше регуляторных рисков, пишет газета.

Сами ритейлеры жалуются на финансовую нагрузку при оплате картами, отмечает издание. "Для малого бизнеса эквайринговая комиссия составляет около 2% от объема платежа, а во многих случаях и больше. Если говорить о прибыли, то это уже более 7%, и вполне понятно, что на возросшем обороте небольшие ритейлеры не хотят платить за эквайринг",— объяснил глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Опрошенные газетой эксперты предположили, что при отказе от карт наличные средства могут не полностью проходить через кассу, что позволяет снизить налоговые расходы или использовать эти деньги для обналичивания.