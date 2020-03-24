Рост акций "Норникеля" превысил 12%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Акции "Норникеля" днем во вторник взлетели более чем на 12% на фоне ралли цен на металлы, бумаги ГМК поднялись к уровню 13 марта.

На Московской бирже" акции "Норникеля к 11:52 выросли на 12,4% (до 18,248 тыс. рублей), при объеме торгов более 5,458 млрд рублей. Бумаги лидируют среди blue chips, которые прибавляют в цене 2-10% на фоне общемирового отскока благодаря беспрецедентным мерам Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Цены на никель во вторник растут на 2,1%, на платину - на 7,1%, на серебро - на 4,9%, на палладий - на 9,1%.

Кроме того, как сообщило агентство Bloomberg, JPMorgan повысил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" с "держать" до "покупать".

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками JPMorgan, составляет $25 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость равнялась $32 за штуку (одна ADR содержит 0,1 акции ГМК).