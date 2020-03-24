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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Главы компаний США вовремя продали часть акций и избежали потерь в $1,9 млрд

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Руководители американских компаний смогли избежать потерь в $1,9 млрд, продав часть своих акций до падения на фондовом рынке, пишет The Wall Street Journal.

Топ-менеджеры американских публичных компаний с начала февраля до конца прошлой недели продали акции на сумму примерно $9,2 млрд. К этому моменту индекс S&P 500 потерял около 30% с пика, зафиксированного 19 февраля.

WSJ проанализировала более 4 тыс. раскрытых отчетов о продаже акций. Потенциальные убытки были рассчитаны как разница между ценой продажи и стоимостью акций по состоянию на 20 марта.

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Наибольшее количество ценных бумаг было продано главой Amazon.com Джеффом Безосом, который в первую неделю февраля продал акции объемом $3,4 млрд, что составляет примерно 3% от его доли. Это позволило ему избежать потерь примерно в $317 млн.

Газета отмечает отсутствие оснований предполагать, что продажа бумаг осуществлялась на основании инсайдерской информации. Руководители компаний часто продают акции в начале года из налоговых и других соображений. Однако в этом году объемы продаж выросли на треть по сравнению с двумя предыдущими годами, свидетельствуют данные WSJ и S&P Global Market Intelligence.

Помимо Безоса, более 150 топ-менеджеров в феврале и марте продали акции на сумму от $1 млн каждый. До этого они не продавали свои ценные бумаги в течение 12 месяцев.

Глава инвестфонда Black Rock Inc. Лоренс Финк 14 февраля реализовал акции на сумму в $25 млн, избежав потери в $9,3 млн. Глава IHS Markit Лэнс Уггла к 19 февраля продал акции на $47 млн. Их стоимость впоследствии упала на $19,2 млн.

Представитель Black Rock заявил, что Финк незначительно сократил свою долю и что годом ранее он продал ценные бумаги компании на $18 млн.

Уходящий глава MGM Resorts International Джеймс Меррен, в свою очередь, реализовал акции на сумму $22,2 млн. По состоянию на 20 марта акции компании торговались на 73% ниже их пикового значения, достигнутого в феврале.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что сразу несколько сенаторов столкнулись с обвинениями в том, что они избавились от акций на миллионы долларов незадолго до обрушения фондового рынка на фоне пандемии.

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