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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

В "Москва-Сити" полностью продезинфицируют небоскреб

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Управляющая компания башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" решила полностью продезинфицировать здание. Предполагается, что операция затронет 90% поверхностей в башне.

"Для этого ночью над всеми поверхностями будет распылено специальное средством с вирулицидной активностью", - рассказали в пресс-службе УК.

Обычно башню посещют 25 000 человек в день. В связи с мерами по сдерживанию коронавирус башню стали посещать 16 000 человек в день, а 35 000 сотрудников компаний-резидентов перешли на удаленную работу.

"Башня Федерация" - флагманский проект ММДЦ "Москва-Сити", изначально его реализацией занималась Mirax Group Сергея Полонского. Комплекс состоит из двух разновысотных зданий - 63-этажной башни "Запад" (242,4 м) и 102-этажной башни "Восток" (374 м). Здания объединены шестиэтажным стилобатом с торговым комплексом.

Москва-Сити Федерация Сергей Полонский Москва Mirax Group

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