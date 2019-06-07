Руфер залез на крышу небоскреба "Федерация" в Москве

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве задержан руфер, забравшийся на крышу высотки в "Москва-сити" для фотосъемки.

"Задержанным оказался 18-летний москвич. Он сообщил правоохранителям, что залез на крышу, чтобы пофотографировать. По словам молодого человека, он уже несколько лет занимается "руферством", - сообщили в пятницу в пресс-службе Росгвардии.

Ранее в пятницу молодой человек проник на крышу многофункционального комплекса "Башня Федерация". Сигнал о том, что на крыше здания находится неизвестный, поступил находившемуся недалеко от комплекса экипажу вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии.

При досмотра у задержанного обнаружили разводной ключ, отвертку, связку магнитных ключей для домофонов и фотоаппарат.

Молодого человека передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

"Федерация" - комплекс высотных зданий в Москве на участке Московского международного делового центра. Состоит из 102-этажной башни "Восток" (высота 374 метра) и 63-этажной башни "Запад" (высота 242,4 метра)