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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Нефть подорожала на фоне соглашения о новых мерах поддержки экономики США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на новостях о достижении в ночь на среду сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер стимулирования экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Как отмечает The Washington Post, это соглашение может способствовать быстрому принятию законопроекта обеими палатами Конгресса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 по московскому времени составляет $28,01 за баррель, что на $0,86 (3,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы повысились в цене на 0,4%, до $27,15 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,78 (3,25%) - до $24,79 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 2,8% - до $24,01 за баррель.

Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

нефть

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