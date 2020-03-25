Nikkei 225 прибавил больше 6%, рынки АТР продолжили рост вслед за США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут утром в среду, следуя за фондовыми индексами США на информации о согласовании американскими политиками решения об экстренной помощи бизнесу и гражданам общим объемом порядка $2 трлн.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 1,44%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%, японский индекс Nikkei 225 - 6,3%. Южнокорейский индикатор Kospi укрепляется на 3,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,3%.

Американский S&P 500 по итогам торгов во вторник отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года, в то время как индикатор Dow Jones подскочил более чем на 11%, что стало самым существенным подъемом с 1933 года.

Несмотря на текущий подъем рынков, инвесторы говорят, что индексы еще возобновят падение. Экономисты и участники рынков все еще ждут пессимистичных экономических данных в ближайшие дни и недели, отмечает Associated Press.

В центре внимания остаются новости, касающиеся темпов и масштабов распространения коронавируса в мире.

По состоянию на 8:00 МСК среды в мире был 399 191 зараженный COVID-19, умерли 18 149 заболевших человек, поправились более 101 000, сообщила газета South China Morning Post. За сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 43 591, летальных исходов - на 2058. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, из них три - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число погибших от коронавируса в КНР составило 3281, заразившихся - 81 218, в том числе в Хубэе скончались 3163, заболели 67 801.

В Южной Корее заразились 9 137 человек, умерли 126.

Цена акций China Petroleum & Chemical на торгах в Гонконге в среду поднимается на 5%, бумаги CNOOC дорожают на 4,5%. Котировки акций Geely Automobile Holdings растут на 4,7%, China Life Insurance - на 4,4%, AIA Group - на 4,3%.

Капитализация японской SoftBank Group увеличивается на 9,4%, акции Tokyu Fudosan Holdings прибавляют 17%, Sumitomo Realty & Development Co. - 15,9%.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics дорожают на 1,4% на торгах в Сеуле. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics укрепляются на 6,9%.

Котировки акций австралийского нефтепроизводителя Beach Energy подскочили на 8,8%. Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 10,2% и на 5,4%.