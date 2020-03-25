Крупные ритейлеры пообещали не закрывать магазины на нерабочей неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Крупные российские продовольственные ритейлеры подтвердили, что их магазины продолжат работать на неделе с 28 марта по 5 апреля - во время длинных выходных, объявленных президентом Владимиром Путиным из-за коронавируса.

Представители X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита", "Ленты" заявили "Интерфаксу", что их торговые точки продолжат работать.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", - заявил президент.