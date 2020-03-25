Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все предпринимаемые меры противодействия распространению коронавируса, а также те, которые будут приняты, дадут результат только при условии сплоченности россиян. Глава государства призвал россиян соблюдать все рекомендации, проявить ответственность в связи с коронавирусом и побыть дома.

"Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения - людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них и для всех граждан стоит задача сейчас максимально снизить риски", - добавил он.