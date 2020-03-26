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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщила пресс-служба правительства, по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 от 25 марта, ведомствам поручено "при подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по господдержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости".

Поручение адресовано Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину.

Россия

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