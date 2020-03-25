Собянин заявил о необходимости закрытия всех ресторанов и кафе в выходную неделю

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в связи с тем, что ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей; эти ограничения, в частности, коснутся точек общепита.

"Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома", - подчеркнул Собянин в прямом эфире телеканала "ТВЦ".

Мэр добавил, что производственные столовые смогут продолжать работать в выходную неделю, а публичные рестораны - нет. "Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где продают продовольствие, товары первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в это время", - подчеркнул мэр.

По его словам, все увеселительные точки в Москве также прекратят работу в выходную неделю, торговые предприятия, которые не продают товары первой необходимости, следует закрыть.

"Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем", - сказал Собянин.

"Антикоронавирусные" каникулы в России

Московский мэр обратил внимание, что нерабочая неделя в России вводится для того, чтобы побороть нарастание заболеваемости коронавирусом в стране. "Подчеркну: эти дни нужно нам использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить эти пики, которые нарастают", - сказал Собянин.

Столичный градоначальник пояснил, что "когда идет резкий пик нарастания инфекционного заболевания, идет и резкий рост количества людей, которые себя очень плохо чувствуют, тяжело переносят болезнь".

"Чем больше в этот небольшой промежуток времени таких людей, тем сложнее справляться медицинской системе. Поэтому нужно сделать все, чтобы скорость распространения снижалась. Для этого эти каникулы и придуманы", - пояснил Собянин.

Все городские службы Москвы переведут в режим повышенной готовности

Вместе с тем все городские службы Москвы в предстоящую нерабочую неделю будут функционировать в режиме повышенной готовности, отметил Собянин.

"Городские службы, как и во все праздники, будут работать в режиме повышенной готовности. Так же будут работать медицинские службы, органы госвласти. Не думаю, что все чиновники должны работать, но те, которые должны быть на своем посту, должны работать", - отметил мэр.

Он добавил, что это относится также к правоохранительным органам, транспортным службам, банкам и продовольственным магазинам. "Есть ограничения, но они мягкого свойства", - сказал Собянин.

Нерабочая неделя

Ранее в среду президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Однако соответствующий указ Путина о нерабочей неделе не распространяется на сотрудников ряда организаций, сообщал ранее сайт Кремля. В частности, согласно документу, его действие не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.