Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

На ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет дополнительно выделят почти 140 млрд руб.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что для ежемесячных выплат на детей с трех до семи лет из федерального бюджета будет дополнительно выделено 105 млрд рублей, из региональных - 31,5 млрд.

"Президент России сказал о необходимости форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.

Он отметил, что начало получения этих выплат предполагалось в июле, но это необходимо сделать на месяц раньше. Кроме того, сказал он, правительству необходимо оценить уровень доходов семей с детьми и найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату.

"Я прошу должным образом организовать эту работу и обеспечить выполнение указа президента в полном объеме", - заявил Мишустин.

Накануне, 25 марта, президент Владимир Путин, выступая с обращением к нации в связи с коронавирусом, поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось.

"Что касается нашей новой поддержки, а именно выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше - уже в июне", - сказал Путин.

Михаил Мишустин Владимир Путин

Новости

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');