На ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет дополнительно выделят почти 140 млрд руб.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что для ежемесячных выплат на детей с трех до семи лет из федерального бюджета будет дополнительно выделено 105 млрд рублей, из региональных - 31,5 млрд.

"Президент России сказал о необходимости форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону", - сказал Мишустин в четверг на заседании кабмина.

Он отметил, что начало получения этих выплат предполагалось в июле, но это необходимо сделать на месяц раньше. Кроме того, сказал он, правительству необходимо оценить уровень доходов семей с детьми и найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату.

"Я прошу должным образом организовать эту работу и обеспечить выполнение указа президента в полном объеме", - заявил Мишустин.

Накануне, 25 марта, президент Владимир Путин, выступая с обращением к нации в связи с коронавирусом, поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось.

"Что касается нашей новой поддержки, а именно выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше - уже в июне", - сказал Путин.