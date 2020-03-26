В Думе примут законы по новым предложениям Путина за ближайшую выходную неделю

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госдума до конца следующей недели примет в трех чтениях законопроекты по всем предложениям президента Владимира Путина о мерах поддержки населения, которые он высказал в телеобращении 25 марта. Это пообещал спикер палаты Вячеслва Володин.

"Мы ждем, что на вторник законопроекты будут вынесены в первом чтении, поправки будут вынесены для рассмотрения во втором чтении, с тем чтобы до конца недели все законопроекты были приняты", - сказал он.

В обращении к нации президент объявил неделю с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей с сохранением зарплат, чтобы сдержать распространение коронавируса. Он также высказал предложения по поддержке населения, малого и среднего бизнеса, а также по пополнению бюджета через новые налоги.

В частности он призвал работодателей не допустить роста безработицы и предложил увеличить пособие по безработице с 8000 рублей до МРОТ (12 130 рублей). Он также предложил продлевать автоматически все пособия и льготы в следующие шесть месяцев.

В случае сокращения доходов человека более чем на 30% президент предложил вводить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. В ближайшие три месяца всем семьям, имеющим право на материнский капитал, он пообещал выплачивать дополнительно по 5 тысяч рублей на ребенка.