Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить идентифицировать клиентов по видеосвязи

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация участников рынка электронных денег (АЭД) и денежных переводов предлагает идентифицировать клиентов платежных сервисов по видеосвязи, обратилась с этой идеей в ЦБ РФ, следует из сообщения ассоциации.

Ассоциация направила в Банк России примеры существующих в разных странах требований к процедурам видеоидентификации, анализ существующего там регулирования в этой сфере. Видеоидентификация используется в Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Израиле, Эстонии, Великобритании и Польше.

В России сейчас для получения финансовых услуг по-прежнему требуется личное присутствие клиента для проведения его идентификации, напоминает ассоциация.

"Для этого потребители вынуждены посещать офисы кредитных организаций и их агентов. Поэтому любые защитные меры в этой области будут недостаточно эффективны без введения действительно массового, простого и дешевого метода идентификации физических лиц без личного присутствия. К сожалению, создаваемая в последние годы единая биометрическая система не решает эту задачу, так как на данный момент не является сколько-нибудь массовым сервисом и требует первичного присутствия клиента в банковском офисе", - считает АЭД.

В настоящее время в Ассоциацию электронных денег входит Qiwi, "Яндекс.Деньги", PayPal, WebMoney Transfer, "Юнистрим", платежные сервисы А3, Wallet One, "Моби.Деньги", а также небанковская кредитная организация "Мобильная карта".