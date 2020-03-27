ЦБ разрешил не публиковать список аффилированных лиц в нерабочую неделю

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Банк России разрешил эмитентам на следующей неделе, которая объявлена выходной, не раскрывать списки аффилированных лиц и не публиковать отчетность. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее 7 апреля 2020 года, а годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее 9 апреля 2020 года.

ЦБ напомнил, что президент Владимир Путин своим указом объявил дни с 30 марта по 3 апреля нерабочими. Исключением станут непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также ряд других. Также работать продолжат органы власти различных уровней и СМИ.