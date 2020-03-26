В РФ усилят ответственность за доставку контрафакта при онлайн-продаже

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предупредил, что ответственность за доставку контрафактных товаров, купленных дистанционно, будет усилена.

"Вы знаете наверняка отношение правительства к таким вопросам, к таким проблемам. Соответствующие структуры правительства очень с большим подозрением отнеслись к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Но тем не менее я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере", - сказал Путин на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства.

Президент подчеркнул, что это было правильное решение, но отметил, что оно принято с "одновременным повышением ответственности за контрафакт".

"Обращаю ваше внимание на то, что эта проблема - контрафакта - при доставке онлайн она характерна, как это не покажется странным, для очень хорошо организованных рынков Западной Европы. Вот сейчас как раз (это) одна из проблем, которая обсуждается в обществе, в некоторых развитых экономиках западных стран", - сказал Путин.

Он отметил, что, как только разрешили такую систему доставки, сразу же пошел контрафакт. "Я хочу воспользоваться вашим выступлением для того, чтобы подчеркнуть: ответственность за это будет повышаться - за контрафакт", - сказал Путин.

Президент напомнил, что государство пошло на то, чтобы разрешить доставку, в том числе, рецептурных лекарственных препаратов. "Вопрос в том, насколько расширять этот список. Но все-таки это должны решать специалисты", - сказал глава государства.

Кроме того, Путин согласился с тем, что необходимо лицензировать агрегаторы онлайн-продажи лекарств.

При этом он подчеркнул, что "правительство должно быть уверено в надежности партнеров". "Это может быть официальное лицензирование, я не знаю, но надежность партнеров должна быть обеспечена", - добавил глава государства, подчеркнув, что это предложение заслуживает внимания.